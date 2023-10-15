TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef 20. şampiyonluk.
Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef 20. şampiyonluk.
9 yıllık hasreti bu sezon gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip yaz transfer dönemini hareketli geçirmişti.
Sezona hırslı başlayan Kanarya, ligde çıktığı 8 maçtan da galip ayrıldı.
Hızını alamayan Fenerbahçe, Avrupa'da da oynadığı 8 maçta hata yapmadı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri toplam 16 maçı da kazanarak iki kulvarda da liderliğini sürdürüyor.
Şampiyonluk hasretini bu sezon gidermek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında takviye yapmayı planlıyor.
Kadrosunda rahat rotasyon yapabilen İsmail Kartal, 6 numara pozisyonunda sorun yaşayabiliyor.
Tecrübeli çalıştırıcının ön libero hattında İsmail Yüksek ve Miguel Crespo bulunuyor.
Bu pozisyonda rotasyon sıkıntısı yaşayan Kartal, yönetimden transfer istedi.
Kurmaylar yaz aylarında yoğun şekilde ilgilendiği Rade Krunic'i bir türlü takviye edememişti.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Boşnak yıldızı bırakmak istemedi.
Krunic, Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon euroluk teklifini reddetti.
Ancak tecrübeli yıldız bu teklifi reddettiğine pişman oldu.
MILAN F.BAHÇE'NİN YANINA YAKLAŞAMADI!
İtalyan devi Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ardından Krunic ile masaya oturdu.
Çizme ekibi yıldız oyuncusu ile sözleşme yenilemek istedi.
Milano devi Krunic'e yıllık 2 milyon euro ve bonuslar üzerinden bir teklif yaptı.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Calciomercato'dan derlediği habere göre Krunic, bu teklifi beğenmedi ve masadan kalktı.
Milan, yıldız oyuncuya yeni bir teklif yapacak.
Ancak 30 yaşındaki futbolcu Milan'dan Fenerbahçe'nin verdiği yıllık maaşı istedi.
Milan ise bu teklife yaklaşamadı.
Haberde oyuncunun anlaşmazlık durumunda sezon sonu takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
Ancak Fenerbahçe yapacağı iyi bir teklifle oyuncuyu devre arasında kadrosuna katabilir.
Juventus'un da Rade Krunic ile yakından ilgilendiği biliniyor.
Rade Krunic bu sezon 6 maçta forma giydi.