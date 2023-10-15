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TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Rade Krunic ısrarı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde yeniden hamle yapmayı planladığı Boşnak futbolcu, Milan ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Resti çeken Krunic, Milan yönetimine son sözünü söyledi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:47
TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef 20. şampiyonluk.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

9 yıllık hasreti bu sezon gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip yaz transfer dönemini hareketli geçirmişti.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Sezona hırslı başlayan Kanarya, ligde çıktığı 8 maçtan da galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Hızını alamayan Fenerbahçe, Avrupa'da da oynadığı 8 maçta hata yapmadı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

İsmail Kartal'ın öğrencileri toplam 16 maçı da kazanarak iki kulvarda da liderliğini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Şampiyonluk hasretini bu sezon gidermek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Kadrosunda rahat rotasyon yapabilen İsmail Kartal, 6 numara pozisyonunda sorun yaşayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Tecrübeli çalıştırıcının ön libero hattında İsmail Yüksek ve Miguel Crespo bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Bu pozisyonda rotasyon sıkıntısı yaşayan Kartal, yönetimden transfer istedi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Kurmaylar yaz aylarında yoğun şekilde ilgilendiği Rade Krunic'i bir türlü takviye edememişti.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Boşnak yıldızı bırakmak istemedi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Krunic, Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon euroluk teklifini reddetti.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Ancak tecrübeli yıldız bu teklifi reddettiğine pişman oldu.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

MILAN F.BAHÇE'NİN YANINA YAKLAŞAMADI!
İtalyan devi Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ardından Krunic ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Çizme ekibi yıldız oyuncusu ile sözleşme yenilemek istedi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Milano devi Krunic'e yıllık 2 milyon euro ve bonuslar üzerinden bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Calciomercato'dan derlediği habere göre Krunic, bu teklifi beğenmedi ve masadan kalktı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Milan, yıldız oyuncuya yeni bir teklif yapacak.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Ancak 30 yaşındaki futbolcu Milan'dan Fenerbahçe'nin verdiği yıllık maaşı istedi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Milan ise bu teklife yaklaşamadı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Haberde oyuncunun anlaşmazlık durumunda sezon sonu takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

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