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Fenerbahçe'de Djiku antrenmana döndü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Alexander Djiku antrnemana katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 14:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 14:24
Fenerbahçe'de Djiku antrenmana döndü!

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takım kadrosundan çıkartılan Alexander Djiku, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla çalışmalara katıldı.

Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların devamında yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.

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