Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, her geçen hafta performansını yukarı çekmeye devam ediyor. Orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, sergilediği grafikle Avrupa devlerini peşine taktı. Transferin gözdesi konumuna gelen İsmail Yüksek hakkında Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'tan açıklama geldi. Kendi döneminde İsmail Yüksek'i ilk 11'e monte eden Portekizli çalıştırıcı, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:10
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

2022-2023 sezonunda kiralık gittiği 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen İsmail Yüksek'e ön yargıyla bakmayan ve şans veren teknik direktör Jorge Jesus, yetenekli oyuncuyu parlatan isim oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

O dönemde milli orta sahanın başka bir takıma tekrardan kiralanma ihtimali konuşulurken bile Portekizli teknik adam idman performanslarına bakarak talebesine güvendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

Tecrübeli hoca, 32 maçta görev verdiği 24 yaşındaki futbolcunun savunma yönünü de geliştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

İsmail'in, Bursaspor'dan geldiği dönemki piyasa değeri 350 bin Euro iken aynı sezonun devamında 4.8 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

Gelişimini sürdüren İsmail Yüksek, Milli Takım'da Hırvatistan'a karşı sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

Modric, Brozovic, Kovacic gibi dünyaca ünlü yıldızlara sahada göz açtırmayan ve üstün bir performansla bire bir mücadelelerden galip ayrılan İsmail Yüksek, devlere göz kırptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

İtalyan devi Milan ile Alman ekibi Bayer Leverkusen, genç yıldızı yakından takip eden takımlar arasında.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

JORGE JESUS: AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMELİ
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugünlere gelmesinde emeği bir hayli fazla olan Jorge Jesus, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri! "Aynı şekilde devam ederse..."

Deneyimli hoca İsmail Yüksek hakkında, ''Onun adına çok mutluyum. Hayallerinin gerçekleşmesi için çok çalıştı. Her zaman öğrenmek isteyen bir yapısı var.

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