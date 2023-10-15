FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

Lider Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız devam ediyor.
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Lider Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız devam ediyor.
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Sarı-lacivertlilerde yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda.
Milli ara öncesi ligde 8, Avrupa'da 8 olmak üzere toplam 16 karşılaşmaya çıkan kanarya, hepsinden zaferle çıkmayı başardı.
Teknik Direktör İsmail Kartal, bu müsabakalarda oyuncularının tamamından maksimum verimi almaya başardı.
Milli arada 13 yıldızını ülkelerinin takımlarına gönderen Fenerbahçe'de milli mesaideki futbolcularının performansından memnun.
A Milli Takımımıza Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi gönderen sarı-lacivertlilerde 4 isim de Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi.
MONTELLA'DAN SAMET AKAYDIN TERCİHİ
A Milli Takımımızın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihi merakla bekleniyordu. Eski takımı Adana Demirspor'dan eski öğrencilerini kadroya davet eden İtalyan çalıştırıcı, bir tek Samet Akaydın'a ilk 11'de şans verdi.
Fenerbahçe'de Djiku-Becao ikilisinin gölgesinde kalan deneyimli stoper, son tercih konumuna düşmüştü.
Eski hocası Montella'nın verdiği fırsatı iyi değerlendiren 29 yaşındaki savunmacı, Hırvatistan karşılaşmasındaki performansıyla teknik direktör İsmail Kartal'a 'ben de varım' mesajı gönderdi.
Samet, Abdülkerim ile birlikte yakalıdığı uyum ile Hırvat hücumculara göz açtırmadı.
İYİ BİR ALTERNATİF OLUR
Samet Akaydın, milli takım performansıyla Fenerbahçe teknik heyetinin gözüne girdi.
29 yaşındaki defans oyuncusunun performansından memnun olan teknik direktör İsmail Kartal'in eli güçlendi.
Milliyet'in haberine göre hem ligde hem de Avrupa'da zirve mücadelesi veren kanaryada teknik heyet, Samet'in yoğun fikstürde hem Djiku'ya hem de Becaoa'ya iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.
2023 yılının devre arasında sarı-lacivertli takıma katılan Samet Akaydın, bu sezon 3'ü Süper Lig, 1'i Konferans Ligi olmak üzere toplamda 4 karşılaşmada sadece 90 dakika forma giyebildi.