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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, milli oyuncu hakkında kararını verdi. Performansı sık sık eleştirilen ve sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen o ismin geleceği belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:55
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

MONTELLA'DAN SAMET AKAYDIN TERCİHİ

A Milli Takımımızın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihi merakla bekleniyordu. Eski takımı Adana Demirspor'dan eski öğrencilerini kadroya davet eden İtalyan çalıştırıcı, bir tek Samet Akaydın'a ilk 11'de şans verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

Fenerbahçe'de Djiku-Becao ikilisinin gölgesinde kalan deneyimli stoper, son tercih konumuna düşmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

Eski hocası Montella'nın verdiği fırsatı iyi değerlendiren 29 yaşındaki savunmacı, Hırvatistan karşılaşmasındaki performansıyla teknik direktör İsmail Kartal'a 'ben de varım' mesajı gönderdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

Samet, Abdülkerim ile birlikte yakalıdığı uyum ile Hırvat hücumculara göz açtırmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

İYİ BİR ALTERNATİF OLUR

Samet Akaydın, milli takım performansıyla Fenerbahçe teknik heyetinin gözüne girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

29 yaşındaki defans oyuncusunun performansından memnun olan teknik direktör İsmail Kartal'in eli güçlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

Milliyet'in haberine göre hem ligde hem de Avrupa'da zirve mücadelesi veren kanaryada teknik heyet, Samet'in yoğun fikstürde hem Djiku'ya hem de Becaoa'ya iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kararını verdi! O isim gidecek mi kalacak mı?

2023 yılının devre arasında sarı-lacivertli takıma katılan Samet Akaydın, bu sezon 3'ü Süper Lig, 1'i Konferans Ligi olmak üzere toplamda 4 karşılaşmada sadece 90 dakika forma giyebildi.

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