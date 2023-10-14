Haberler Fenerbahçe Süre yetmedi

Süre yetmedi

Valencia deplasmanındaki maça kötü (22-9) başlayan Fenerbahçe Beko 13 sayılık farkı kapatsa da ilk yenilgiyi aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Süre yetmedi

THY Avrupa Ligi'nde sezona evindeki Olimpija Milan galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe Beko, ikinci hafta mücadelesinde çıktığı İspanya deplasmanında Valencia'ya direnemedi: 74-77. Maça kötü başlayan ve ilk çeyreği 22-9 geride geçen sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca bu farkı eritmek için mücadele etti. İkinci periyotta toparlanan 24-17'lik seri ile soyunma odasına 39-33 mağlup giren Kanarya, ikinci yarıda skor üstünlüğünü elinde tutarak son saniyelerde maça ortak (74-73) oldu. Ancak, F.Bahçe'nin öne geçmesine izin vermeyen Valencia bulduğu sayılarla maçı kazandı.

DİĞER
MAÇ ÖZETİ | Portekiz 3 golle güldü! Ronaldo bir kez daha futbol tarihine geçti | 38 yaşında rekorlara doymuyor...
CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail'in uçakları gece boyunca ölüm kustu
F.Bahçe'den büyük bomba! Eski G.Saraylı...
G.Saray'da Zaniolo korkusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid scout'ı hayran kaldı!
F.Bahçe'den büyük bomba! Eski G.Saraylı...
14 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TTK sonuçları listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var" Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var" 07:28
G.Saray galip G.Saray galip 01:22
Nieri kaza yaptı Nieri kaza yaptı 01:20
Ümitler yeşerdi Ümitler yeşerdi 01:20
Giresun’da sakatlık şoku Giresun’da sakatlık şoku 01:19
Süre yetmedi Süre yetmedi 01:18
Daha Eski
Montella'nın yerlileri Montella'nın yerlileri 00:17
F.Bahçe Beko İspanya'da mağlup F.Bahçe Beko İspanya'da mağlup 00:12
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" 00:11
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 00:11
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller 00:11
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 00:11