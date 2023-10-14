Süre yetmedi

THY Avrupa Ligi'nde sezona evindeki Olimpija Milan galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe Beko, ikinci hafta mücadelesinde çıktığı İspanya deplasmanında Valencia'ya direnemedi: 74-77. Maça kötü başlayan ve ilk çeyreği 22-9 geride geçen sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca bu farkı eritmek için mücadele etti. İkinci periyotta toparlanan 24-17'lik seri ile soyunma odasına 39-33 mağlup giren Kanarya, ikinci yarıda skor üstünlüğünü elinde tutarak son saniyelerde maça ortak (74-73) oldu. Ancak, F.Bahçe'nin öne geçmesine izin vermeyen Valencia bulduğu sayılarla maçı kazandı.