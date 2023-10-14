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İsmail Kartal'ın kare ası

Tecrübeli çalıştırıcı; Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den vazgeçemiyor. İsmail Kartal, bu sezon Tadic ile Szymanski'yi 16, İrfan'ı 15, Dzeko'yu da 12 maçta görevlendirdi. Bu dört isim görev aldığı süre içinde 29 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
İsmail Kartal'ın kare ası

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 16 maçı da kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu performansta en büyük etken şüphesiz İsmail Kartal'dı. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm oyuncularından maksimum fayda alırken, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den ise vazgeçemedi. Bu dört isim de sergiledikleri performansla neden vazgeçilmez olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Keza İsmail Kartal, Tadic ile Szymanski'ye bu sezonki 16 maçta da sahaya sürdü.

YÜZDE 60'I BU DÖRTLÜDEN

Tadic, bu maçlarda 1220 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olurken, Szymanski de 985 dakika sahada kaldı. İrfan Can Kahveci, 15 maçta 864 dakika, Edin Dzeko ise 12 maçta 891 dakika süre aldı. Dört oyuncu, görev yaptıkları bu karşılaşmalarda 29 kez ağları havalandırdı. 4'lünün asist sayısı da 19… Fenerbahçe'nin bu sezon iki kulvarda da attığı gol 46... Bu gollerin yaklaşık yüzde 60'ı bu dört isimden gelmiş durumda… Kartal'ın her maçta en büyük kozu bu dört isim olacak.

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