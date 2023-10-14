Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 19:26
Fenerbahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

DİĞER
66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...
Gazze'yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: "Bir sonraki aşama geliyor"
Montella'dan Boey sözleri! A Milli Takım'a...
Transferde Szymanski bombası! 30 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı!
UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza!
SON DAKİKA DEPREM - Bolu'da deprem mi oldu?
SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU?
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı! 19:36
Kazakevics: Türk oyuncular yüksek seviyede Kazakevics: Türk oyuncular yüksek seviyede 19:33
F.Bahçe'ye Tyler Dorsey'den kötü haber! F.Bahçe'ye Tyler Dorsey'den kötü haber! 19:29
F.Bahçe çalışmalarını sürdürdü! F.Bahçe çalışmalarını sürdürdü! 19:26
"Icardi daha iyiydi" "Icardi daha iyiydi" 19:13
Pogba yolun sonuna geldi Pogba yolun sonuna geldi 18:10
Daha Eski
Milliler Letonya maçına hazır! Milliler Letonya maçına hazır! 17:59
Griezmann'dan olağanüstü rekor Griezmann'dan olağanüstü rekor 17:43
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor 17:01
ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? 11:13
Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti 11:18
Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... 11:21