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Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Hatayspor maçının hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 13:48
Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından core ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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