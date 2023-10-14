Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirildi.
Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından core ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Güne salon çalışmalarıyla başladık. 💪 pic.twitter.com/wbDwrmX490— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 14, 2023