Zirve İsmail Yüksek’in

Süper Lig'in ilk 8 haftasında maç başına üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren orta saha oyuncusu F.Bahçe'den İsmail Yüksek oldu. Tecrübeli oyuncu, maç başına 8.43 ile ilk sırada yer alırken, ikinci basamakta 8.38 ile Amir yer aldı. G.Saray'dan Torreira ise 7.86'yla üçüncü.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında maç başına üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren orta saha oyuncusu F.Bahçe'den İsmail Yüksek oldu. Tecrübeli oyuncu, maç başına 8.43 ile ilk sırada yer alırken, ikinci basamakta 8.38 ile Amir yer aldı. G.Saray'dan Torreira ise 7.86'yla üçüncü.