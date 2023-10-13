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Üstüne çıkmalıyız

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 2. haftasında bugün İspanyol ekibi Valencia'ya konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesinde konuşan başantrenör Dimitris İtoudis, "Türkiye Ligi'nde gösterdiğimiz yetersiz performansın kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkes maksimum çaba göstermeli" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Üstüne çıkmalıyız
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 2. haftasında bugün İspanyol ekibi Valencia'ya konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesinde konuşan başantrenör Dimitris İtoudis, "Türkiye Ligi'nde gösterdiğimiz yetersiz performansın kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkes maksimum çaba göstermeli" dedi.
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