Üstüne çıkmalıyız

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 2. haftasında bugün İspanyol ekibi Valencia'ya konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesinde konuşan başantrenör Dimitris İtoudis, "Türkiye Ligi'nde gösterdiğimiz yetersiz performansın kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkes maksimum çaba göstermeli" dedi.
FenerbahçeBeko, EuroLeague'nin 2. haftasında bugün İspanyol ekibi Valencia'ya konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesinde konuşan başantrenör Dimitris İtoudis, "Türkiye Ligi'nde gösterdiğimiz yetersiz performansın kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkes maksimum çaba göstermeli" dedi.