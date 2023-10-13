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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Rade Krunic, kulübü Milan'da kaldı. Boşnak yıldız, İtalyan devi Pioli'nin özel isteği sonrası takımdan ayrılmadı. Bu sezon 6 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu hakkında Fenerbahçe'yi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 16:36
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Yaz transfer sezonunda Boşnak yıldıza imza attıramayan sarı-lacivertlilere yeni bir fırsat doğdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle kadrosuna katmak istediği Krunic için büyük uğraş veren yönetim, geçtiğimiz transfer döneminde istediğini alamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin ayrılığa izin vermemesi üzerine transfer gerçekleşmedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Pioli'nin kadro planlamasında önemli rolü olan Krunic için harekete geçen Milan yönetimi, yeni sözleşme görüşmeleri için masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI!
Boşnak futbolcuyla bir toplantı yapan İtalyan ekibinin temsilcileri ortak noktada buluşamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Di Marzio'nun haberine göre; Milan, 30 yaşındaki oyuncunun yaşı nedeniyle yeni sözleşme için talep edilen rakamlara çıkmaya yanaşmıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Rade Krunic'in halihazırdaki kontratı 2025 yılında sona erecek. Yıllık ise kulüpten net 1.5 milyon euro kazanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Ancak Boşnak futbolcunun menajerlerinin 2027 yılına kadar sezon başına 3 milyon euro istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Milan bu aşamada pahalı bir kontrat yapmak istemediği için geri adım atmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

İtalyan ekibinin Rade Krunic'e senelik 2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Pazarlıkların sürdüğü ve yakın zamanda netlik kazanacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Krunic'i yakından takip eden Fenerbahçe, görüşmelerin mevcut tablodaki gibi seyretmesi durumunda yeniden harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Yıldız futbolcu bu sezon Milan formasıyla 6 resmi maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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