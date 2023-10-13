TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer sezonunda Boşnak yıldıza imza attıramayan sarı-lacivertlilere yeni bir fırsat doğdu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle kadrosuna katmak istediği Krunic için büyük uğraş veren yönetim, geçtiğimiz transfer döneminde istediğini alamadı.
Pioli'nin kadro planlamasında önemli rolü olan Krunic için harekete geçen Milan yönetimi, yeni sözleşme görüşmeleri için masaya oturdu.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI!
Boşnak futbolcuyla bir toplantı yapan İtalyan ekibinin temsilcileri ortak noktada buluşamadı.
Di Marzio'nun haberine göre; Milan, 30 yaşındaki oyuncunun yaşı nedeniyle yeni sözleşme için talep edilen rakamlara çıkmaya yanaşmıyor.
Rade Krunic'in halihazırdaki kontratı 2025 yılında sona erecek. Yıllık ise kulüpten net 1.5 milyon euro kazanıyor.
Ancak Boşnak futbolcunun menajerlerinin 2027 yılına kadar sezon başına 3 milyon euro istediği belirtildi.
Milan bu aşamada pahalı bir kontrat yapmak istemediği için geri adım atmış durumda.
İtalyan ekibinin Rade Krunic'e senelik 2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.
Pazarlıkların sürdüğü ve yakın zamanda netlik kazanacağı kaydedildi.
Krunic'i yakından takip eden Fenerbahçe, görüşmelerin mevcut tablodaki gibi seyretmesi durumunda yeniden harekete geçecek.
Yıldız futbolcu bu sezon Milan formasıyla 6 resmi maçta sahaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.