Haberler Fenerbahçe Rade Krunic nihayet

Rade Krunic nihayet

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Rade Krunic, Milan'la sözleşme uzatacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti. İtalyan basını, dün Milan'la Boşnak oyuncunun yeni kontrat için görüşmelere başladığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Rade Krunic nihayet
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Rade Krunic, Milan'la sözleşme uzatacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti. İtalyan basını, dün Milan'la Boşnak oyuncunun yeni kontrat için görüşmelere başladığını duyurdu.
DİĞER
Son dakika: Türkiye'den Hırvatistan'da tarihi zafer! Montella, Barış'ın attığı golün sinyalini vermişti...
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: 1.1 milyon sivil tehlikede
F.Bahçe'ye Portekiz'den 6 numara!
Klopp F.Bahçe'nin yıldızını istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Portekiz'den 6 numara!
G.Saray'ın rakibinden F.Bahçe'nin yıldızına dev teklif!
13 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 07:40
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Zaniolo ifade verdi Zaniolo ifade verdi 06:23
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:25
Daha Eski
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:24
Montella'dan taktik açıklaması! Montella'dan taktik açıklaması! 01:09
Bigaspor İzmir'de turladı! Bigaspor İzmir'de turladı! 01:09
Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... 01:09
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09
A. Efes evinde kaybetti! A. Efes evinde kaybetti! 01:09