Rade Krunic nihayet

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Rade Krunic, Milan'la sözleşme uzatacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti. İtalyan basını, dün Milan'la Boşnak oyuncunun yeni kontrat için görüşmelere başladığını duyurdu.
Fenerbahçe'ninyaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Rade Krunic, Milan'la sözleşme uzatacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti. İtalyan basını, dün Milan'la Boşnak oyuncunun yeni kontrat için görüşmelere başladığını duyurdu.