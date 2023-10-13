Jayden takip ediliyor

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'yi Avrupa'nın önemli kulüpleri radarına aldı. İyi bir performans ortaya koyan Hollandalı sol beki Premier Lig'den iki takımın takip ettiği ve sezon sonuna kadar izleyecekleri belirtildi.
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'yi Avrupa'nın önemli kulüpleri radarına aldı. İyi bir performans ortaya koyan Hollandalı sol beki Premier Lig'den iki takımın takip ettiği ve sezon sonuna kadar izleyecekleri belirtildi.