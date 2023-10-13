FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan rekor planı!

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçı da kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. İsmail Kartal ile birlikte adeta tarih yazan sarı-lacivertlilerin şimdiki hedefi ise; ekim ayında oynayacağı tüm maçları kazanmak. Fenerbahçe, bu ay içinde ligde Hatayspor ve Pendikspor'la, Konferans Ligi'nde ise Ludogorets'le karşılaşacak.

ASIL AMAÇ FARKLI

Hem Avrupa'da hem de ligde liderliği sürdürmek isteyen Fenerbahçe, ekim ayındaki bu üç karşılaşmayı da kazanması halinde 16 maçlık galibiyet serisini 19'a çıkaracak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelik olarak bu üç maçı belirlediği vurgulandı. Fenerbahçe ligdeki Hatay ve Pendik maçlarını kazandığı an 10'da 10 yapmış olacak. Asıl hedef ise; Galatasaray'ın 14 maçlık rekorunu kırmak.

SAKATLARDAN İYİ HABER

Fenerbahçe'ye milli ara ilaç gibi geldi... Cengiz Ünder ile Emre Mor, bu süreçte sakatlıklarını atlattı. İki oyuncunun da milli aradan sonraki Hatayspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

170

Süper Lig'in ilk 8 haftasında en fazla top kazanan stoper ikilisi 170 defayla Fenerbahçe'den Becao-Djiku ikilisi oldu.