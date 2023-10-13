FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanarak 16'da 16 yapan Fenerbahçe'nin başarısında oluşturulan kaliteli kadronun büyük rolü bulunuyor.
Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanarak 16'da 16 yapan Fenerbahçe'nin başarısında oluşturulan kaliteli kadronun büyük rolü bulunuyor.
Dzeko ve Tadic gibi deneyimli yıldızlar başarıda lider olarak rol alsa da genç isimler de kilit rol oynuyor.
Son dönemde Arda Güler, Altay Bayındır, Kim Min Jae, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi Avrupa'ya yaptığı satışlarla dikkat çekti.
Transferde gelecek vaat eden isimlere büyük önem veren Kanarya, parlayan isimleri aynı politikayla satarak kasayı
Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere izlenen ve takip edilen isimler var.
Özellikle Ferdi için başta İtalyan ekibi Napoli olmak üzere ciddi takip söz konusu. Henüz resmi aşama boyutuna geçilmese de milli oyuncu için sezon sonu önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.
Sebastian Szymanski de üst düzey performansıyla adından söz ettiriyor.
Orta sahada birçok kilit rolde görev yapan Polonyalı futbolcunun skor katkısı da fark yaratıyor.
Yıldız oyuncuya özellikle Alman kulüplerinin ilgi gösterdiği öğrenildi.
Potansiyeli yüksek isimlerden Oosterwolde bu sezon beklenen çıkışı yapmaya başladı.
İsmail Kartal'ın kendisine verdiği şansları iyi değerlendiren genç futbolcu sol bek pozisyonu dışında stoperde de görev yaptı.
Çabukluğu ile dikkat çeken Hollandalı oyuncunun yakından takip edildiği aktarıldı.
SÖZLEŞMELERİNDE ÇIKIŞ MADDESİ YOK
Milliyet'in haberine göre; Bu üç futbolcunun sözleşmelerinde çıkış maddesi bulunmuyor.
Dolayısıyla sezon sonu beklenen olası resmi tekliflerde son söz Fenerbahçe'de olacak.
Sarı-lacivertliler, Arda Güler ve Kim Min Jae'nin aksine istediği bedeli talep edebilecek.