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FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Son dakika spor haberi: Yeni sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe'de futbolcuların gösterdiği performans göz dolduruyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, hücum ve savunma anlamında kusursuza yakın bir görüntü veriyor. Hemen hemen tüm istatistiklerde zirvede olan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları şimdiden Avrupa'nın takibine girdi. Özellikle Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu ve Oosterwolde, transferin gözdesi konumunda. Avrupa ekiplerinin göz hapsinde yer alan 3 yıldızın sözleşmesindeki flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 10:47
FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanarak 16'da 16 yapan Fenerbahçe'nin başarısında oluşturulan kaliteli kadronun büyük rolü bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Dzeko ve Tadic gibi deneyimli yıldızlar başarıda lider olarak rol alsa da genç isimler de kilit rol oynuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Son dönemde Arda Güler, Altay Bayındır, Kim Min Jae, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi Avrupa'ya yaptığı satışlarla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Transferde gelecek vaat eden isimlere büyük önem veren Kanarya, parlayan isimleri aynı politikayla satarak kasayı

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere izlenen ve takip edilen isimler var.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Özellikle Ferdi için başta İtalyan ekibi Napoli olmak üzere ciddi takip söz konusu. Henüz resmi aşama boyutuna geçilmese de milli oyuncu için sezon sonu önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Sebastian Szymanski de üst düzey performansıyla adından söz ettiriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Orta sahada birçok kilit rolde görev yapan Polonyalı futbolcunun skor katkısı da fark yaratıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Yıldız oyuncuya özellikle Alman kulüplerinin ilgi gösterdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Potansiyeli yüksek isimlerden Oosterwolde bu sezon beklenen çıkışı yapmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

İsmail Kartal'ın kendisine verdiği şansları iyi değerlendiren genç futbolcu sol bek pozisyonu dışında stoperde de görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Çabukluğu ile dikkat çeken Hollandalı oyuncunun yakından takip edildiği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

SÖZLEŞMELERİNDE ÇIKIŞ MADDESİ YOK
Milliyet'in haberine göre; Bu üç futbolcunun sözleşmelerinde çıkış maddesi bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Dolayısıyla sezon sonu beklenen olası resmi tekliflerde son söz Fenerbahçe'de olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi...

Sarı-lacivertliler, Arda Güler ve Kim Min Jae'nin aksine istediği bedeli talep edebilecek.

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