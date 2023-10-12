Liva bize karşı

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Hırvatistan'ın başarılı kalecisi Dominik Livakovic bugün A Milli Takımımıza karşı kalede olacak. Türkiye ile aynı puana (10) sahip ve bir maçı eksik olan Hırvatlar, 15 Ekim Pazar günü de Galler deplasmanına gidecek.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Hırvatistan'ın başarılı kalecisi Dominik Livakovic bugün A Milli Takımımıza karşı kalede olacak. Türkiye ile aynı puana (10) sahip ve bir maçı eksik olan Hırvatlar, 15 Ekim Pazar günü de Galler deplasmanına gidecek.