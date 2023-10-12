Haberler Fenerbahçe İlk on biri gönderdi

İlk on biri gönderdi

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan ve milli araya galibiyet serisiyle giren Fenerbahçe'de moraller yerinde... Başarılı sonuçlar ve yükselen oyuncu performanslarının ardından sarı-lacivertlilerin tam 11 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
İlk on biri gönderdi

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan ve milli araya galibiyet serisiyle giren Fenerbahçe'de moraller yerinde... Başarılı sonuçlar ve yükselen oyuncu performanslarının ardından sarı-lacivertlilerin tam 11 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp konumunda bulunuyor.

DJIKU ÇIKARTILDI

Bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ile Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Tadic Sırbistan, Dzeko Bosna- Hersek, Livakovic Hırvatistan, Batshuayi Belçika, Szymanski Polonya, Zajc Slovenya, Osayi- Samuel de Nijerya Milli Takımı'na davet edildi. Djiku da Gana Milli Takımı'na çağırılmıştı ama sonrasında kadrodan çıkarıldı.

Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Fenrebahçe haberi: Sebastian Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! İşte merak edilen o rakam...
Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası sonrası Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı
Bizim Çocuklar Hırvatistan deplasmanında!
UEFA'dan F.Bahçe'ye dev övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
F.Bahçe'den müthiş bilanço!
EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ | Dul, yetim aylığı, evde bakım maaşına ikramiye var mı?
SON DAKİKA DEPREM | 12 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Modric'ten flaş Arda Güler sözleri Modric'ten flaş Arda Güler sözleri 00:42
Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! 00:42
Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor 00:41
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 00:41
Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42