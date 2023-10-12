İlk on biri gönderdi

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan ve milli araya galibiyet serisiyle giren Fenerbahçe'de moraller yerinde... Başarılı sonuçlar ve yükselen oyuncu performanslarının ardından sarı-lacivertlilerin tam 11 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp konumunda bulunuyor.

DJIKU ÇIKARTILDI

Bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ile Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Tadic Sırbistan, Dzeko Bosna- Hersek, Livakovic Hırvatistan, Batshuayi Belçika, Szymanski Polonya, Zajc Slovenya, Osayi- Samuel de Nijerya Milli Takımı'na davet edildi. Djiku da Gana Milli Takımı'na çağırılmıştı ama sonrasında kadrodan çıkarıldı.