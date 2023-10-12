Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir galibiyet serisi yakaladı. Zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 12:59 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 13:51
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Hücumda ve savunmada kusursuza yakın oynayan İstanbul devi, ligde 20 gol bulurken kalesinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

İsmail Kartal'ın öğrencileri Avrupa'da ise 26 kez topu ağlara gönderirken rakip takımlardan 3 gol yedi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Ancak Fenerbahçe, şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

9 yıllık hasreti bu sezon sonlandırmak isteyen yönetim, birçok ismi yaz transfer döneminde kadroya dahil etmişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Kadrosunda rahat rotasyon yapabilen İsmail Kartal, 6 numara pozisyonunda sorun yaşayabiliyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Tecrübeli çalıştırıcının ön libero rotasyonunda sadece İsmail Yüksek ve Miguel Crespo bulunuyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Yönetim devre arasında bu bölgeyi kuvvetlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe, yaz aylarında Milan forması giyen Rade Krunic ile yoğun şekilde ilgilenmişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Ancak bu transfer, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin isteği üzerine gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Pioli, Krunic'i bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'de Krunic rüyası sona eriyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

İtalyan devi Milan, yıldız oyuncusu ile sözleşme yenileyecek.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Çizme ekibi Boşnak oyuncuya dikkat çeken bir zam yapmayı planlyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Milan, tecrübeli oyuncuya yılda 2.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklifi yapacak.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Krunic'in 2025'te sona erecek olan sözleşmesi 2026'ya uzatılacak.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Rade Krunic bu sezon 6 maçta forma giydi.

DİĞER
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler
Dünya 6 gündür Gazze’deki soykırımı izliyor! Takvim.com.tr herkesin peşinden koştuğu isme ulaştı! Hamas'ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıkladı: Hamas düğmeye neden bastı? Operasyon kararı nasıl alındı?
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...
F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a!
a spor canlı izle - A SPOR KESİNTİSİZ
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? 13:45
Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? 13:24
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! 13:21
Erol Bulut İngiltere'yi salladı! En iyiler arasında Erol Bulut İngiltere'yi salladı! En iyiler arasında 13:04
Dino Ndlovu çalışmalara başladı! Dino Ndlovu çalışmalara başladı! 13:02
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 12:59
Daha Eski
İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? 11:19
PORTEKİZ SLOVAKYA maçı hangi kanalda? PORTEKİZ SLOVAKYA maçı hangi kanalda? 11:23
LİHTENŞTAYN BOSNA-HERSEK maçı hangi kanalda? LİHTENŞTAYN BOSNA-HERSEK maçı hangi kanalda? 11:27
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! 11:38
Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! 11:52
Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" 11:55