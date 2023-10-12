Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Milli araya girilirken Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
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Milli araya girilirken Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
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Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 maçı da kazandı.
Kanarya'nın bu performansı ise yaz transfer döneminde yapılan takviyelerle birlikte oluştu.
Hücumda ve savunmada kusursuza yakın oynayan İstanbul devi, ligde 20 gol bulurken kalesinde 3 gol gördü.
İsmail Kartal'ın öğrencileri Avrupa'da ise 26 kez topu ağlara gönderirken rakip takımlardan 3 gol yedi.
Ancak Fenerbahçe, şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor.
9 yıllık hasreti bu sezon sonlandırmak isteyen yönetim, birçok ismi yaz transfer döneminde kadroya dahil etmişti.
Kadrosunda rahat rotasyon yapabilen İsmail Kartal, 6 numara pozisyonunda sorun yaşayabiliyor.
Tecrübeli çalıştırıcının ön libero rotasyonunda sadece İsmail Yüksek ve Miguel Crespo bulunuyor.
Yönetim devre arasında bu bölgeyi kuvvetlendirmek istiyor.
Fenerbahçe, yaz aylarında Milan forması giyen Rade Krunic ile yoğun şekilde ilgilenmişti.
Ancak bu transfer, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin isteği üzerine gerçekleşmemişti.
Pioli, Krunic'i bırakmak istemiyor.
İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'de Krunic rüyası sona eriyor.
İtalyan devi Milan, yıldız oyuncusu ile sözleşme yenileyecek.
Çizme ekibi Boşnak oyuncuya dikkat çeken bir zam yapmayı planlyor.
Milan, tecrübeli oyuncuya yılda 2.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklifi yapacak.
Krunic'in 2025'te sona erecek olan sözleşmesi 2026'ya uzatılacak.
Rade Krunic bu sezon 6 maçta forma giydi.