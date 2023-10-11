Osayi Samuel iyileşiyor

Grip olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Bright Osayi Samuel hastalığını atlattı. Milli ara sonrasında başarılı sağ bek yeniden kadroya dahil olacak. Teknik direktör İsmail Kartal da onun dinamizmi, patlayıcılığı ve koşu kalitesinden faydalanmayı düşünüyor. Osayi'nin de takıma katılmasıyla beraber eli daha da rahatlayacak. Bu sezon 1 gol, 3 asisti var.
Gripolduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Bright Osayi Samuel hastalığını atlattı. Milli ara sonrasında başarılı sağ bek yeniden kadroya dahil olacak. Teknik direktör İsmail Kartal da onun dinamizmi, patlayıcılığı ve koşu kalitesinden faydalanmayı düşünüyor. Osayi'nin de takıma katılmasıyla beraber eli daha da rahatlayacak. Bu sezon 1 gol, 3 asisti var.