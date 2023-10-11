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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana yarış!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğa baş koyan Fenerbahçe, son olarak Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Öte yandan Kanarya'nın ezeli rakibi Galatasaray ise Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmadı. İşte iki takım arasında yaşanan rekabet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana yarış!

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğa baş koyan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanını da kayıpsız geçti. Dzeko ve Tadic'le sonuca giden sarı-lacivertliler, Avrupa ve ligde üst üste 16 galibiyetle rekora koşuyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ensesine yapışan Galatasaray, tarihi Manchester United zaferinin ardından zorlu Antalya deplasmanında da İcardi'yle coştu. Tangocu, 1 gol, 1 asistle yıldızlaşırken, stoper Sanchez de Manchester'daki iki asistinin ardından Akdeniz'de golle buluştu. Lugano depremi sonrasında taşların yerinden oynadığı Beşiktaş, İstanbulspor karşısına Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'la çıktı. Kara Kartal'ın yıldız ismi Aboubakar ile formunu bulmaya başlayan Ghezzal, 3 puanı getirdi. Trabzonspor, Adana Demir deplasmanında umduğunu bulamadı. Evinde 5'te 5 yapan mavi-şimşekler, Fırtına'ya da geçit vermedi. Rize, Alanya, Sivas, A.Gücü, Başakşehir ve Hatayspor, haftanın kazananları oldu.

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