Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve şu ana kadar çıktığı 16 resmi maçtan da galip ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, transferle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 09:37
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Sarı-lacivertliler, üçüncü kez takımın başına geçen tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Sarı-lacivertliler özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle oldukça ses getirdi.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Geçtiğimiz sezona göre kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Kanarya, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde şu ana kadar çıktığı 16 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Kanarya, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transferi en çok gündeme gelen mevki 6 numara transferiydi...

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada sağlam bir 6 numara transferi yapmak istediklerini söylemişti.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Sarı-lacivertliler sezon başında birçok oyuncuyla görüşmesine rağmen 6 numara transferini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Teknik direktör İsmail Kartal "Almış olmak için almayacağız. Kulübü mali açıdan zora sokamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Scout ekibi geniş bir tarama yaparak Fenerbahçe'ye uygun oyuncuları araştırıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

OCAKTA 6 NUMARA ALINACAK

Devre arasında bu bölge takviye edilecek.

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