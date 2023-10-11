Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
Sarı-lacivertliler, üçüncü kez takımın başına geçen tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.
Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle rakiplerine gözdağı verdi.
Sarı-lacivertliler özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle oldukça ses getirdi.
Geçtiğimiz sezona göre kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Kanarya, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde şu ana kadar çıktığı 16 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.
Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Kanarya, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transferi en çok gündeme gelen mevki 6 numara transferiydi...
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada sağlam bir 6 numara transferi yapmak istediklerini söylemişti.
Sarı-lacivertliler sezon başında birçok oyuncuyla görüşmesine rağmen 6 numara transferini gerçekleştirememişti.
Teknik direktör İsmail Kartal "Almış olmak için almayacağız. Kulübü mali açıdan zora sokamayız" ifadelerini kullanmıştı.
Scout ekibi geniş bir tarama yaparak Fenerbahçe'ye uygun oyuncuları araştırıyor.
OCAKTA 6 NUMARA ALINACAK
Devre arasında bu bölge takviye edilecek.
Gelen oyuncu İsmail Yüksek ile birlikte rotasyona girecek.