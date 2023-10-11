Djiku'dan mutlusu yok

Sezon başında birçok takımdan transfer teklifi almasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden Alexander Djiku çok mutlu. Son olarak Kasımpaşa maçında taraftarla yapılan kutlamaları hayranlıkla seyreden tecrübeli savunma oyuncusu kariyerinin bu aşamasında sarı-lacivertli formayı giydiği için memnun olduğunu belirtti. Hedefi sezon sonu kupaları toplamak.
Sezon başında birçok takımdan transfer teklifi almasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden Alexander Djiku çok mutlu. Son olarak Kasımpaşa maçında taraftarla yapılan kutlamaları hayranlıkla seyreden tecrübeli savunma oyuncusu kariyerinin bu aşamasında sarı-lacivertli formayı giydiği için memnun olduğunu belirtti. Hedefi sezon sonu kupaları toplamak.