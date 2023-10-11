Haberler Fenerbahçe Djiku'dan mutlusu yok

Djiku'dan mutlusu yok

Sezon başında birçok takımdan transfer teklifi almasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden Alexander Djiku çok mutlu. Son olarak Kasımpaşa maçında taraftarla yapılan kutlamaları hayranlıkla seyreden tecrübeli savunma oyuncusu kariyerinin bu aşamasında sarı-lacivertli formayı giydiği için memnun olduğunu belirtti. Hedefi sezon sonu kupaları toplamak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Djiku'dan mutlusu yok
Sezon başında birçok takımdan transfer teklifi almasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden Alexander Djiku çok mutlu. Son olarak Kasımpaşa maçında taraftarla yapılan kutlamaları hayranlıkla seyreden tecrübeli savunma oyuncusu kariyerinin bu aşamasında sarı-lacivertli formayı giydiği için memnun olduğunu belirtti. Hedefi sezon sonu kupaları toplamak.
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