6 saniye kuralı

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe sadece hücum performansıyla değil, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Kanarya 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Gaziantep'ten 1, Antalyaspor'dan ise 2 gol yedi. Deplasmanda çıktığı Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Bu savunma başarısında İsmail Kartal'ın oyuncularına ezberlettiği doğru saha yerleşimi ve ani karşı pres anlayışının payı büyük. Deneyimli çalıştırıcı, topun kaybedildiği yerde savunmayı başlatıyor. Felsefesi de maksimum 6 saniyede meşin yuvarlağı geri kazanmak. Bu süre maksimum 5.8 saniyeye kadar çıktı. Bu sayede Fenerbahçe saha içinde rakiplerini boğuyor ve atak sürekliliği sağlıyor.
Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe sadece hücum performansıyla değil, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Kanarya 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Gaziantep'ten 1, Antalyaspor'dan ise 2 gol yedi. Deplasmanda çıktığı Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Bu savunma başarısında İsmail Kartal'ın oyuncularına ezberlettiği doğru saha yerleşimi ve ani karşı pres anlayışının payı büyük. Deneyimli çalıştırıcı, topun kaybedildiği yerde savunmayı başlatıyor. Felsefesi de maksimum 6 saniyede meşin yuvarlağı geri kazanmak. Bu süre maksimum 5.8 saniyeye kadar çıktı. Bu sayede Fenerbahçe saha içinde rakiplerini boğuyor ve atak sürekliliği sağlıyor.