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Şampiyonlukla gideceğiz

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu: "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp gideceğiz. İspanya veya Almanya'ya gitmesini isterim. Ama burada kalıp seriye de bağlayabilir. Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanabilir." Ferdi'nin F.Bahçe ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Şampiyonlukla gideceğiz
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu: "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp gideceğiz. İspanya veya Almanya'ya gitmesini isterim. Ama burada kalıp seriye de bağlayabilir. Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanabilir." Ferdi'nin F.Bahçe ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.
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