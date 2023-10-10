Şampiyonlukla gideceğiz

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu: "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp gideceğiz. İspanya veya Almanya'ya gitmesini isterim. Ama burada kalıp seriye de bağlayabilir. Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanabilir." Ferdi'nin F.Bahçe ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu: "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp gideceğiz. İspanya veya Almanya'ya gitmesini isterim. Ama burada kalıp seriye de bağlayabilir. Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanabilir." Ferdi'nin F.Bahçe ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.