Osayi korkuttu

Osayi Samuel, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Oyuncunun durumu ülkesi Nijerya'da da gündem oldu. Nijerya basını, "Osayi, kadrodan çıkarıldı. Sakatlığının ciddi olup olmadığı bilinmiyor. Milli takım için de durumu önemli" ifadelerini kullandı.
Osayi Samuel, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Oyuncunun durumu ülkesi Nijerya'da da gündem oldu. Nijerya basını, "Osayi, kadrodan çıkarıldı. Sakatlığının ciddi olup olmadığı bilinmiyor. Milli takım için de durumu önemli" ifadelerini kullandı.