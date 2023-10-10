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Osayi korkuttu

Osayi Samuel, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Oyuncunun durumu ülkesi Nijerya'da da gündem oldu. Nijerya basını, "Osayi, kadrodan çıkarıldı. Sakatlığının ciddi olup olmadığı bilinmiyor. Milli takım için de durumu önemli" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Osayi korkuttu
Osayi Samuel, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Oyuncunun durumu ülkesi Nijerya'da da gündem oldu. Nijerya basını, "Osayi, kadrodan çıkarıldı. Sakatlığının ciddi olup olmadığı bilinmiyor. Milli takım için de durumu önemli" ifadelerini kullandı.
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