Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor... Bu sezon önüne geleni deviren sarı-lacivertliler, Avrupa'da ve ligde oynadığı tüm maçları da kazandı. 16'da 16 yapan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından ligde liderlik koltuğunu da ezeli rakibi Galatasaray'dan devraldı. Ligde zirveye kurularak milli araya lider giren Fenerbahçe, oynadığı 8 maçta rakip ağlara 20 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Avrupa'da ise 26 kez ağları sarsan sarı-kanarya, burada da meşin yuvarlağı 4 kez ağlarında gördü. F.Bahçe, rakiplerinin korkulu rüyası oldu.
Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor... Bu sezon önüne geleni deviren sarı-lacivertliler, Avrupa'da ve ligde oynadığı tüm maçları da kazandı. 16'da 16 yapan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından ligde liderlik koltuğunu da ezeli rakibi Galatasaray'dan devraldı. Ligde zirveye kurularak milli araya lider giren Fenerbahçe, oynadığı 8 maçta rakip ağlara 20 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Avrupa'da ise 26 kez ağları sarsan sarı-kanarya, burada da meşin yuvarlağı 4 kez ağlarında gördü. F.Bahçe, rakiplerinin korkulu rüyası oldu.