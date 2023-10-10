Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, müthiş serisini sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal ile tüm resmi maçlarını kazanan Kanarya, milli araya da moralli girdi.
CENGİZ ÜNDER VE EMRE MOR...
Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un milli ara sonrası hazır hale gelecek.
İSMAİL KARTAL DÖRT GÖZLE BEKLİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da iki yıldızın takıma dönmesini dört gözle bekliyor.
Cengiz Ünder ve Emre Mor'un dönüşü, yerli rotasyonu için de İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek.