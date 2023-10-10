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Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de çifte sevinç yaşanıyor. Bu sezon 16 resmi maçından da galip ayrılmayı başaran sarı-lacivertlilere 2 yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:19
Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, müthiş serisini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

Teknik direktör İsmail Kartal ile tüm resmi maçlarını kazanan Kanarya, milli araya da moralli girdi.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

CENGİZ ÜNDER VE EMRE MOR...
Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un milli ara sonrası hazır hale gelecek.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

İSMAİL KARTAL DÖRT GÖZLE BEKLİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da iki yıldızın takıma dönmesini dört gözle bekliyor.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...

Cengiz Ünder ve Emre Mor'un dönüşü, yerli rotasyonu için de İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek.

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