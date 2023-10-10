Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Bu sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Kanarya'nın gollerini Edin Dzeko ve Dusan Tadic kaydetti.
Bu sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Kanarya'nın gollerini Edin Dzeko ve Dusan Tadic kaydetti.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sonuçla ligde 8'de 8 yapmış oldu.
Sarı lacivertli ekip 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarladı.
Öte yandan Fenerbahçe bu sezonki galibiyet serisini de 16 maça çıkardı.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ!
Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler yavaş yavaş ocak ayına çevrildi.
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamalar yapacak.
Sarı lacivertli teknik ekip, bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek.
Aynı zamanda menajerlerin teklif ettiği futbolcular takip altına alınacak.
Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da 1 numaralı transfer hedefi orta saha olacak.
Takımdan genel anlamda memnun olan İsmail Kartal, 6 numara transferine ise büyük önem veriyor.
Deneyimli çalıştırıcı özellikle 3 kulvarı düşünerek o bölgeye kaliteli bir futbolcu alınmasını talep etti.
Yazın olduğu gibi transfer çalışmalarına erkenden başlayan yönetim ise orta saha pozisyonunda adaylarını belirledi.
Fenerbahçeli kurmayların yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerin aksine farklı oyunculara yönelme kararı aldığı belirtildi.
Bu isimlerden birisinin ise eski Galatasaraylı yıldız olduğu öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin 6 numara bölgesi için Galatasaray'ın eski oyuncusunu düşündüğü iddia edildi.
Bu doğrultuda transfer için ilk adımın atıldığı aktarıldı.
Öte yandan transfere İsmail Kartal'ın da sıcak baktığı öne sürüldü.
İşte o yıldız...
F.BAHÇE'DEN JEAN MICHAEL SERI BOMBASI!
Yaz transfer döneminde aradığı orta sahayı bulamayan Fenerbahçe'nin gündemine bu sefer sürpriz bir isim geldi.
aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; sarı lacivertlilerin, İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Jean Michael Seri'yi listesine aldığı iddia edildi.
2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Seri'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Kanarya'nın Fildişi Sahilli orta sahaya 2+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.
İngiliz ekibinin ise Seri transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı bildirildi.
Hull City'nin 32 yaşındaki futbolcu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra transfer görüşmelerinin milli arada daha da alevleneceği öngörülüyor.
Seri transferinin Fenerbahçe adına kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Jean Michael Seri 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da 37 mücadelede forma giymiş ve 2 gol, 4 asistle oynamıştı.
Tecrübeli orta saha bu sezon ise İngiltere'de 11 maça çıktı.
Seri bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Seri'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.68 boyundaki isim kariyerinde ASEC Mimosas, Paços Ferreira, Nice, Fulham ve Bordeaux gibi ekiplerde de ter dökmüştü.