Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, yaptığı transferlerle gündem olmuştu. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok ünlü yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Lig ve Avrupa'da çıktığı 16 maçı da kazanmayı başaran Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızına kanca attı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:14
Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sonuçla ligde 8'de 8 yapmış oldu.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Sarı lacivertli ekip 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarladı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Öte yandan Fenerbahçe bu sezonki galibiyet serisini de 16 maça çıkardı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ!

Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler yavaş yavaş ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Teknik Direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamalar yapacak.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Sarı lacivertli teknik ekip, bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Aynı zamanda menajerlerin teklif ettiği futbolcular takip altına alınacak.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da 1 numaralı transfer hedefi orta saha olacak.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Takımdan genel anlamda memnun olan İsmail Kartal, 6 numara transferine ise büyük önem veriyor.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Deneyimli çalıştırıcı özellikle 3 kulvarı düşünerek o bölgeye kaliteli bir futbolcu alınmasını talep etti.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Yazın olduğu gibi transfer çalışmalarına erkenden başlayan yönetim ise orta saha pozisyonunda adaylarını belirledi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Fenerbahçeli kurmayların yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerin aksine farklı oyunculara yönelme kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Bu isimlerden birisinin ise eski Galatasaraylı yıldız olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Sarı lacivertlilerin 6 numara bölgesi için Galatasaray'ın eski oyuncusunu düşündüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Bu doğrultuda transfer için ilk adımın atıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Öte yandan transfere İsmail Kartal'ın da sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

İşte o yıldız...

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

F.BAHÇE'DEN JEAN MICHAEL SERI BOMBASI!

Yaz transfer döneminde aradığı orta sahayı bulamayan Fenerbahçe'nin gündemine bu sefer sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; sarı lacivertlilerin, İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Jean Michael Seri'yi listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Seri'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Kanarya'nın Fildişi Sahilli orta sahaya 2+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

İngiliz ekibinin ise Seri transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Hull City'nin 32 yaşındaki futbolcu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Bunun yanı sıra transfer görüşmelerinin milli arada daha da alevleneceği öngörülüyor.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Seri transferinin Fenerbahçe adına kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Jean Michael Seri 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da 37 mücadelede forma giymiş ve 2 gol, 4 asistle oynamıştı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Tecrübeli orta saha bu sezon ise İngiltere'de 11 maça çıktı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Seri bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Seri'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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