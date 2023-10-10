FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarının sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Puanını 24'e yükseltten sarı lacivertliler, yoluna kayıpsız devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Puanını 24'e yükseltten sarı lacivertliler, yoluna kayıpsız devam ediyor.
DZEKO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Boşnak yıldızı Edin Dzeko, forma giydiği 12 resmi maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de kaptanlık pazubandını takan Dzeko takıma katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
KOLAY KOLAY GOL YEMİYOR
Oynadığı son 4 Süper Lig'i maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yediği 3 golle bu alanda zirvede yer alıyor.
Livakovic transferiyle kalesini güçlendiren Kanarya'da Djiku ve Becao'nun uyumu İsmail Kartal'ı memnun ediyor.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
Yeni transferler ve hocanın uyumunu kısa sürede yakalayan sarı lacivertliler bu sezon 16'da 16 yaptı.
Avrupa'da ve Süper Lig'de liderliğini kimseye bırakmayan Fenerbahçe'nin başarısındaki sır ortaya çıktı.
6 SANİYE KURALI
Oyun anlayışını, "Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek" diye tanımlayan sarı-lacivertlilerin teknik patronunun istediği, top kapma süresi, bugüne kadar başarıyla uygulandı.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, bugüne kadar kaybetmeyle kazanma arasındaki süreyi en fazla 5.8 saniye uzattı.
Böylece, İsmail Kartal'ın takım içinde istediği "6 saniye kuralı" pozitif sapmayla gerçekleşmiş oldu.
Kendisi için savunmanın her zaman çok önemli olduğunu dile getiren Teknik Direktör İsmail Kartal, ofansta kaybedilen topun hemen kendilerine geçmesini taktiğinin en önemli parçası olarak görüyor.
Bu sayede rakibi boğuyor ve öne çıkmasına izin vermiyor. Böylece Fenerbahçe arka arkaya ataklar yapıyor.
Bu şekilde sarı-lacivertliler hem defansta hem de ofansla güçlü bir görüntü sergilemiş oluyor.