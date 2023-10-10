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FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarının sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet etti. Tecrübeli çalıştırıcının takımla yakaladığı uyum kısa sürede etkisi gösterirken sarı lacivertliler, Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında namağlup yoluna devam ediyor. İsmail Kartal'ın başarısının arkasında yatan o taktik ortaya çıktı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

DZEKO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Boşnak yıldızı Edin Dzeko, forma giydiği 12 resmi maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Fenerbahçe'de kaptanlık pazubandını takan Dzeko takıma katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

KOLAY KOLAY GOL YEMİYOR

Oynadığı son 4 Süper Lig'i maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yediği 3 golle bu alanda zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Avrupa'da ve Süper Lig'de liderliğini kimseye bırakmayan Fenerbahçe'nin başarısındaki sır ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

6 SANİYE KURALI

Oyun anlayışını, "Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek" diye tanımlayan sarı-lacivertlilerin teknik patronunun istediği, top kapma süresi, bugüne kadar başarıyla uygulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, bugüne kadar kaybetmeyle kazanma arasındaki süreyi en fazla 5.8 saniye uzattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Böylece, İsmail Kartal'ın takım içinde istediği "6 saniye kuralı" pozitif sapmayla gerçekleşmiş oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Kendisi için savunmanın her zaman çok önemli olduğunu dile getiren Teknik Direktör İsmail Kartal, ofansta kaybedilen topun hemen kendilerine geçmesini taktiğinin en önemli parçası olarak görüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarını sırrı ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı

Bu sayede rakibi boğuyor ve öne çıkmasına izin vermiyor. Böylece Fenerbahçe arka arkaya ataklar yapıyor.

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