Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Son dakika spor haberi: Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. Hücumda ve defansta iyi bir grafik çizen sarı-lacivertliler, çıktığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. Üst üste rekorlar kıran Kanarya, o istatistikte Manchester City ve Bayern Münih gibi devleri geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 11:30
Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, coşkulu oyunuyla rakiplerine şans vermiyor.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Bu sezon 16 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak yoluna doludizgin devam ediyor.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Gol yollarında etkili ayaklara sahip olan Kanarya, hücumda zorlanmıyor.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Kaleye en çok giden takım konumundaki sarı-lacivertliler, pozisyonları gole çevirme konusunda da çok başarılı.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Birçok istatistikte takımı zirveye taşıyan İsmail Kartal, savunma konusunda da büyük gelişim sağladı.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ!
Defansta oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman maçlarında şimdiye kadar kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

8 maçta kalesinde yalnızca 3 gol gören Kanarya, savunma hattında düzeni oturtmuş durumda.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!
Kanarya, Avrupa'nın 10 büyük liginde, kalesinde gördüğü gol beklentisi (xG) en düşük olan takım konumunda.


İşte o takımlar...

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

10- Juventus 5.9

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

9- Twente 5.8

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

8- AZ Alkmaar 5.8

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter'de Dzeko pişmanlığı!
F.Bahçe'den sürpriz karar!
DGS SINAVI NE ZAMAN 2024? | 📅 Dikey Geçiş Sınavı - DGS 2024 başvuru tarihleri
Orijinal Nazilli pidesi nasıl yapılır? - Nazilli pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
TOKİ 42 ilde konut ihalesi ne zaman, başvuru ekranı 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Derbide... Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Derbide... 11:15
Fransa'da Francesco Farioli etkisi! Fransa'da Francesco Farioli etkisi! 10:29
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! 10:14
Marco Paixao: Psikolojik olarak bittik Marco Paixao: Psikolojik olarak bittik 10:23
Barça'ya Lamine Yamal şoku! Kadrodan çıkartıldı Barça'ya Lamine Yamal şoku! Kadrodan çıkartıldı 10:25
Inter'de Dzeko pişmanlığı! Inter'de Dzeko pişmanlığı! 10:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! 09:00
Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol SK maçı saat kaçta? Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol SK maçı saat kaçta? 09:10
Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray... Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray... 09:13
Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? 09:15
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? 09:21
İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı 09:31