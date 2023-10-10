Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Manchester City ve Bayern Münih'i solladı

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, coşkulu oyunuyla rakiplerine şans vermiyor.
Bu sezon 16 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak yoluna doludizgin devam ediyor.
Gol yollarında etkili ayaklara sahip olan Kanarya, hücumda zorlanmıyor.
Kaleye en çok giden takım konumundaki sarı-lacivertliler, pozisyonları gole çevirme konusunda da çok başarılı.
Birçok istatistikte takımı zirveye taşıyan İsmail Kartal, savunma konusunda da büyük gelişim sağladı.
DEPLASMANDA GOL YEMEDİ!
Defansta oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman maçlarında şimdiye kadar kalesinde gol görmedi.
8 maçta kalesinde yalnızca 3 gol gören Kanarya, savunma hattında düzeni oturtmuş durumda.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!
Kanarya, Avrupa'nın 10 büyük liginde, kalesinde gördüğü gol beklentisi (xG) en düşük olan takım konumunda.
İşte o takımlar...
7- Galatasaray 5.7
6- Atalanta 5.6
5- Manchester City 5.6
4- Rangers 4.8
3- Sporting 4.8
2- Bayern Münih 4.6
1- Fenerbahçe 3.7