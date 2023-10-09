Taraftar yalnız bırakmadı

Bu sezon takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçında da yerini aldı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca destek verdi. Galibiyetin coşkusunu maç sonunda takımla tezahürat yaparak yaşadılar.
Bu sezon takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçında da yerini aldı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca destek verdi. Galibiyetin coşkusunu maç sonunda takımla tezahürat yaparak yaşadılar.