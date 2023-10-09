Szymanski'yi izlediler

Sebastian Szymanski'nin dünkü maçta takipçileri vardı... Napoli scoutları Polonyalı yıldızı tribünden izledi. Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir İtalyan ekibiyle anılıyordu. Başakşehir'e 2, Çaykur Rizespor'a 1 gol atan Szymanski, bu kez Kasımpaşa karşısında ise suskun kaldı.
SebastianSzymanski'nin dünkü maçta takipçileri vardı... Napoli scoutları Polonyalı yıldızı tribünden izledi. Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir İtalyan ekibiyle anılıyordu. Başakşehir'e 2, Çaykur Rizespor'a 1 gol atan Szymanski, bu kez Kasımpaşa karşısında ise suskun kaldı.