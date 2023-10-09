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Sahne Tadic'in

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, skor üretmeye devam ediyor. Süper Lig'de ilk golünü geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşısında atan Sırp yıldız, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. 45. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen 34 yaşındaki oyuncu, ağları havalandırmayı başardı. Ligdeki 2. golünü atan Tadic, takım arkadaşlarına da zaman zaman etkili servisler yaptı. 38. dakikada sol çaprazdan gelişine vuruşunda ise top az farkla oyun alanını terk etti. 90 dakika sahada kalan Tadic, 44 pasında yüzde 80 isabet yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Sahne Tadic'in

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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, skor üretmeye devam ediyor. Süper Lig'de ilk golünü geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşısında atan Sırp yıldız, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. 45. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen 34 yaşındaki oyuncu, ağları havalandırmayı başardı. Ligdeki 2. golünü atan Tadic, takım arkadaşlarına da zaman zaman etkili servisler yaptı. 38. dakikada sol çaprazdan gelişine vuruşunda ise top az farkla oyun alanını terk etti. 90 dakika sahada kalan Tadic, 44 pasında yüzde 80 isabet yakaladı.
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