Livakovic duvar gibi

Kanarya'da yerli kaleci geleneği Donimik Livakovic ile sona ermişti. Hırvat eldiven, müthiş bir performans gösteriyor. Deneyimli kaleci 4 maçtır gol yemiyor. Livakovic, Alanyaspor, Başakşehir ve Ç. Rizespor'dan sonra dün de Kasımpaşa'ya geçit vermedi. Önceki maçlarda İrfan Can Eğribayat da 2 mücadelede gol yememişti. Böylece sarı-lacivertliler, 8 maç sonunda 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmış oldu.
Kanarya'da yerli kaleci geleneği Donimik Livakovic ile sona ermişti. Hırvat eldiven, müthiş bir performans gösteriyor. Deneyimli kaleci 4 maçtır gol yemiyor. Livakovic, Alanyaspor, Başakşehir ve Ç. Rizespor'dan sonra dün de Kasımpaşa'ya geçit vermedi. Önceki maçlarda İrfan Can Eğribayat da 2 mücadelede gol yememişti. Böylece sarı-lacivertliler, 8 maç sonunda 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmış oldu.