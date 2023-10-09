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Livakovic duvar gibi

Kanarya'da yerli kaleci geleneği Donimik Livakovic ile sona ermişti. Hırvat eldiven, müthiş bir performans gösteriyor. Deneyimli kaleci 4 maçtır gol yemiyor. Livakovic, Alanyaspor, Başakşehir ve Ç. Rizespor'dan sonra dün de Kasımpaşa'ya geçit vermedi. Önceki maçlarda İrfan Can Eğribayat da 2 mücadelede gol yememişti. Böylece sarı-lacivertliler, 8 maç sonunda 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmış oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Livakovic duvar gibi
Kanarya'da yerli kaleci geleneği Donimik Livakovic ile sona ermişti. Hırvat eldiven, müthiş bir performans gösteriyor. Deneyimli kaleci 4 maçtır gol yemiyor. Livakovic, Alanyaspor, Başakşehir ve Ç. Rizespor'dan sonra dün de Kasımpaşa'ya geçit vermedi. Önceki maçlarda İrfan Can Eğribayat da 2 mücadelede gol yememişti. Böylece sarı-lacivertliler, 8 maç sonunda 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmış oldu.
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