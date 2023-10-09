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İşimizi yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısında her hattıyla çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. "Her şey planladığımız gibi" diyen Kartal, şunları söyledi: Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. Defans oyuncularının performansını çok beğeniyorum. Futbolda sadece hücum diye bir şey yok, biz savunmayı yaparken hücumu, hücumu yaparken de savunmayı düşünüyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
İşimizi yaptık
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısında her hattıyla çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. "Her şey planladığımız gibi" diyen Kartal, şunları söyledi: Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. Defans oyuncularının performansını çok beğeniyorum. Futbolda sadece hücum diye bir şey yok, biz savunmayı yaparken hücumu, hücumu yaparken de savunmayı düşünüyoruz.
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