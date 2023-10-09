İşimizi yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısında her hattıyla çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. "Her şey planladığımız gibi" diyen Kartal, şunları söyledi: Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. Defans oyuncularının performansını çok beğeniyorum. Futbolda sadece hücum diye bir şey yok, biz savunmayı yaparken hücumu, hücumu yaparken de savunmayı düşünüyoruz.
FenerbahçeTeknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısında her hattıyla çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. "Her şey planladığımız gibi" diyen Kartal, şunları söyledi: Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. Defans oyuncularının performansını çok beğeniyorum. Futbolda sadece hücum diye bir şey yok, biz savunmayı yaparken hücumu, hücumu yaparken de savunmayı düşünüyoruz.