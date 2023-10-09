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Gol servisi İsmail’den

Takımın dinamosu İsmail Yüksek Kasımpaşa maçında hücuma da katkı verdi. Genç oyuncu, Dzeko'nun attığı golde başroldeydi. Savunma arkasına koşu yapan yıldız isme attığı pasla güzel bir servis yapan İsmail, golün mimarlarından oldu. 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asisti bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Gol servisi İsmail’den
Takımın dinamosu İsmail Yüksek Kasımpaşa maçında hücuma da katkı verdi. Genç oyuncu, Dzeko'nun attığı golde başroldeydi. Savunma arkasına koşu yapan yıldız isme attığı pasla güzel bir servis yapan İsmail, golün mimarlarından oldu. 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
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