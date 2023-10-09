Gol servisi İsmail’den

Takımın dinamosu İsmail YüksekKasımpaşa maçında hücuma da katkı verdi. Genç oyuncu, Dzeko'nun attığı golde başroldeydi. Savunma arkasına koşu yapan yıldız isme attığı pasla güzel bir servis yapan İsmail, golün mimarlarından oldu. 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
Takımın dinamosu İsmail YüksekKasımpaşa maçında hücuma da katkı verdi. Genç oyuncu, Dzeko'nun attığı golde başroldeydi. Savunma arkasına koşu yapan yıldız isme attığı pasla güzel bir servis yapan İsmail, golün mimarlarından oldu. 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asisti bulunuyor.