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Fred bildiğimiz gibi

Bu sezonun dikkat çeken transferlerinden Fred, Kasımpaşa maçında da orta alanın yıldızı oldu. Ön alan baskısında etkin rol oynayan Brezilyalı futbolcu, oyun kurulumunda da dikkat çekti. 6 uzun pasıyla bu alanda zirveye çıktı. Arkadaşlarına 2 şut pası verdi. 2 top kapma, 3 uzaklaştırma ve 3 pas arasıyla savunmaya katkı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Fred bildiğimiz gibi
Bu sezonun dikkat çeken transferlerinden Fred, Kasımpaşa maçında da orta alanın yıldızı oldu. Ön alan baskısında etkin rol oynayan Brezilyalı futbolcu, oyun kurulumunda da dikkat çekti. 6 uzun pasıyla bu alanda zirveye çıktı. Arkadaşlarına 2 şut pası verdi. 2 top kapma, 3 uzaklaştırma ve 3 pas arasıyla savunmaya katkı sağladı.
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