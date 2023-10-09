Fred bildiğimiz gibi

Bu sezonun dikkat çeken transferlerinden Fred, Kasımpaşa maçında da orta alanın yıldızı oldu. Ön alan baskısında etkin rol oynayan Brezilyalı futbolcu, oyun kurulumunda da dikkat çekti. 6 uzun pasıyla bu alanda zirveye çıktı. Arkadaşlarına 2 şut pası verdi. 2 top kapma, 3 uzaklaştırma ve 3 pas arasıyla savunmaya katkı sağladı.
Bu sezonun dikkat çeken transferlerinden Fred, Kasımpaşa maçında da orta alanın yıldızı oldu. Ön alan baskısında etkin rol oynayan Brezilyalı futbolcu, oyun kurulumunda da dikkat çekti. 6 uzun pasıyla bu alanda zirveye çıktı. Arkadaşlarına 2 şut pası verdi. 2 top kapma, 3 uzaklaştırma ve 3 pas arasıyla savunmaya katkı sağladı.