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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 19:10
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

41. RANDEVU

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 102 gol atarken, Kasımpaşa da 37 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda 6-0, evinde ise 5-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 6 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 15 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de de 7 maç oynayan İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 15 maçlık galibiyet serisi elde etti

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe'nin dış sahadaki maçlarda savunma performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 3 müsabakaya çıktı. Samsunspor (0-2), MKE Ankaragücü (0-1) ve Alanyaspor (0-1) ile karşılaşan Fenerbahçe, 3 maçı da kazanırken rakiplerine gol şansı tanımadı. Avrupa Konferans Ligi'nde dış sahada 4 mücadeleye çıkan Kanarya, kalesinde sadece 1 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon ile 2016-2017 sezonunda 5-1'lik galibiyete imza atarken; 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

MAÇIN HAKEMİ METE KALKAVAN

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çiçek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.

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