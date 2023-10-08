Jayden'a özel ilgi

Teknik direktör İsmail Kartal, görev aldığı zaman iyi bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde ile özel olarak ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcının Hollandalı oyuncuya ligde daha fazla süre vermek istediği ve bu nedenle de arayış içine girdiği vurgulandı.
Teknikdirektör İsmail Kartal, görev aldığı zaman iyi bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde ile özel olarak ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcının Hollandalı oyuncuya ligde daha fazla süre vermek istediği ve bu nedenle de arayış içine girdiği vurgulandı.