İrfan'ın yerine King

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının kahramanı olan Joshua King'e ligde de forma vermeye hazırlanıyor. Attığı iki golün yanı sıra sergilediği mücadeleyle de sahanın en iyisi olan Norveçli golcünün bugünkü Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hafif sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'yi riske etmek istemediği ve milli oyuncunun yerine King'i sahaya sürebileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının kahramanı olan Joshua King'e ligde de forma vermeye hazırlanıyor. Attığı iki golün yanı sıra sergilediği mücadeleyle de sahanın en iyisi olan Norveçli golcünün bugünkü Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hafif sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'yi riske etmek istemediği ve milli oyuncunun yerine King'i sahaya sürebileceği belirtildi. İrfan Can Kahveci, geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında sakat sakat oynadığını açıklamış, sağlık heyetinin raporu doğrultusunda da Slovakya'ya götürülmemişti. İsmail Kartal, bugün İrfan Can'ı maça yedek başlatmayı planlıyor. Bu sezon ligdeki 3 maçta 40 dakika süre alan Joshua King, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.