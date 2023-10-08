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Forvet arayışları başladı

Sarı-lacivertlilerde Michy Batshauyi'nin tavırları teknik heyetin canını sıkmış durumda... İlk 11'de görev aldığı maçlarda kenara gelirken agresif tavırlar sergileyen Belçikalı golcüyle ocak ayında yollar ayrılabilir. Yönetim, teklif gelmesi halinde Michy'yi gönderecek. Batshuayi'nin yerine golcü arayışları şimdiden başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Forvet arayışları başladı
Sarı-lacivertlilerde Michy Batshauyi'nin tavırları teknik heyetin canını sıkmış durumda... İlk 11'de görev aldığı maçlarda kenara gelirken agresif tavırlar sergileyen Belçikalı golcüyle ocak ayında yollar ayrılabilir. Yönetim, teklif gelmesi halinde Michy'yi gönderecek. Batshuayi'nin yerine golcü arayışları şimdiden başladı.
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