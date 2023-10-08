Ferdi 24 dedi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, dün 24 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncu için resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı ve "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Ferdi!" ifadelerini kullandı. Ferdi için tesislerde pasta da kesildi.
Fenerbahçe'ninyıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, dün 24 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncu için resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı ve "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Ferdi!" ifadelerini kullandı. Ferdi için tesislerde pasta da kesildi.