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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan açıklamalar: Osayi Samuel'in durumu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, kadrodan çıkarılan Osayi Samuel'in son durumuyla ilgili konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 18:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 18:35
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan açıklamalar: Osayi Samuel'in durumu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

Kasımpaşa bu ligin iyi takımlarından biri. Geçiş hücumlarından ziyade uzaktan şut atarak da etkili oluyorlar. Tecrübeli oyuncuları var. Kasımpaşa'nın tüm özelliklerine çalıştık. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz.

Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla.

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