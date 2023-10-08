FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı.
Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı.
Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi.
Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı.
24 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
İsmail'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.
2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.
1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İsmail Yüksek, 8 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.
Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...