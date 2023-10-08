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FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de genç yıldızın performansı dikkat çekiyor. Fransa'dan bazı takımların o ismi, devre arasına kadar takip edeceği öğrenildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 10:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

24 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

İsmail'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Genç yıldızı Hatayspor maçında tribünde izleyecekler!

24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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