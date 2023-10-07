Michy milli takımda

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Tecrübeli yıldız, şu ana kadar milli formayı özel ve resmi karşılaşmalarda tam 52 defa giydi. Michy Batsuayi, bu mücadelelerde 27 gol atarken, 6 defa da asist yapmayı başardı.
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Tecrübeli yıldız, şu ana kadar milli formayı özel ve resmi karşılaşmalarda tam 52 defa giydi. Michy Batsuayi, bu mücadelelerde 27 gol atarken, 6 defa da asist yapmayı başardı.