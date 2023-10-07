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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 09:20
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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