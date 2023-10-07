Crespo ve Zajc olmadı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının ilk 11'de Zajc ile Crespo'ya şans tanıdı. Ancak ikili Trnava karşısında istenilen performansı gösteremedi. Özellikle Zajc'a 63 dakika sabreden Kartal, Sloven oyuncuyu çıkarıp Fred'i sahaya sürdü. Zajc'ın formaya uzanması kalan maçlarda zor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının ilk 11'de Zajc ile Crespo'ya şans tanıdı. Ancak ikili Trnava karşısında istenilen performansı gösteremedi. Özellikle Zajc'a 63 dakika sabreden Kartal, Sloven oyuncuyu çıkarıp Fred'i sahaya sürdü. Zajc'ın formaya uzanması kalan maçlarda zor.