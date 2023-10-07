İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı da mağlup etmesinin ardından yakaladığı 15 maçlık galibiyet serisine dikkat çekti. Bu sezon oynadığı maçların hepsini kazanan sarı-lacivertliler için "Fenerbahçe'den anlamlı seri... 15 maçta 15 galibiyet" manşeti atıldı.
İngilizbasını, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı da mağlup etmesinin ardından yakaladığı 15 maçlık galibiyet serisine dikkat çekti. Bu sezon oynadığı maçların hepsini kazanan sarı-lacivertliler için "Fenerbahçe'den anlamlı seri... 15 maçta 15 galibiyet" manşeti atıldı.