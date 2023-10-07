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Anlamlı seri

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı da mağlup etmesinin ardından yakaladığı 15 maçlık galibiyet serisine dikkat çekti. Bu sezon oynadığı maçların hepsini kazanan sarı-lacivertliler için "Fenerbahçe'den anlamlı seri... 15 maçta 15 galibiyet" manşeti atıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Anlamlı seri
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı da mağlup etmesinin ardından yakaladığı 15 maçlık galibiyet serisine dikkat çekti. Bu sezon oynadığı maçların hepsini kazanan sarı-lacivertliler için "Fenerbahçe'den anlamlı seri... 15 maçta 15 galibiyet" manşeti atıldı.
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