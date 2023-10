Slovakya kralı

Fenerbahçe fırtınası devam ediyor... Bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 14 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, dün Slovakya'da 15'inci zaferini elde etti. Rotasyonlu bir kadro ile Spartak Trnava karşısına çıkan sarı-kanarya, ilk 45'te istediği oyunu ortaya koyamadı. İkinci yarının ilk çeyreğinde de beklenen üstünlük sahaya yansımayınca teknik direktör İsmail Kartal oyuna müdahale etti ve Szymanski ile Fred'i oyuna sürdü. Kartal'ın bu hamlesi oyunu F.Bahçe'ye döndürdü.

2.YARI AÇILDI

İki oyuncunun oyuna ağırlığını koymasıyla 70 dakikadır beklenen o gol Joshua King ile geldi. Ryan Kent'ten aldığı topla ceza sahasına giren Norveçli oyuncu, harika bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi. King, 81'de bir kez daha sahneye çıktı ve bu kez Fred'in pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 88'de Ofori ile Trnava farkı bire indirdi. Szymanski ve Tadic'in golleri ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan F.Bahçe, liderliğe yükseldi.

BÜYÜK REVİZYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçında büyük revizyona gitti. As takımdan tam 9 ismi kesen tecrübeli çalıştırıcı, kalede Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'a şans verdi. Savunmada Djiku'nun yerine Serdar Aziz, Ferdi'nin yerine de Oosterwolde forma giydi. Orta alanı ve ileri dörtlüyü komple değiştiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, Fred, İsmail, Tadic, Dzeko, Szymanski ile İrfan Can Kahveci'nin yerine; Crespo, Zajc, Kent, King, Mert Hakan ve Batshuayi'ye görev verdi.

OOSTERWOLDE'DEN BÜYÜK HATA

Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Spartak Trnava maçına ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, dün harika bir oyun sergiledi. Sol koridoru çok etkili kullanan Hollandalı oyuncu, 88'de ise klasına yakışmayacak bir hata yaptı. Oosterwolde'nin bu hatasında Ofori golü buldu.

1959'DAN SONRA BİR İLK

Spartak Trnava'yı mağlup eden Fenerbahçe, 3 Aralık 1959'dan bu yana Avrupa kupalarında bir ilki başardı. Avrupa'da maçların normal süresinde 103 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, dün 104'üncü galibiyetini alarak 64 yıl sonra ilk defa galibiyet sayısında öne geçti. Ayrıca ilk kez tarihinde gruplara 2'de 2 ile başladı.

YEMEKTE BULUŞTULAR

Spartak Trnavalı yöneticiler, maç öncesi F.Bahçeli yetkililerle bir araya geldi. Slovak ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Bekir İrdem, sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkilileri yer aldı. İki kulüp yetkilileri yemek sonrası birbirlerine hediye takdim etti.