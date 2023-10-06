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İlk suçlu geldi

FenerbahçeGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından ezeli rakibine sosyal medyadan cevap verdi. Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri baskı altına almak olduğu söylerken; "Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor" şeklinde de açıklama yapmıştı. Sarı-lacivertli kulüp ise, "Günün sözü: Olay mahalline ilk suçlu geldi. 'Her zamanki gibi..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
İlk suçlu geldi
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından ezeli rakibine sosyal medyadan cevap verdi. Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri baskı altına almak olduğu söylerken; "Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor" şeklinde de açıklama yapmıştı. Sarı-lacivertli kulüp ise, "Günün sözü: Olay mahalline ilk suçlu geldi. 'Her zamanki gibi..." ifadelerini kullandı.
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